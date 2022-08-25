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Стало известно, когда Ломаченко может провести бой за абсолютное чемпионство

Боб Арум обозначил ближайшее титульные поединке в легком весе.
Сегодня, 12:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о будущем Василия Ломаченко, который возобновил боксерскую карьеру.

По словам функционера, если украинец победит Джемейна Ортиса, то получит шанс сразиться за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Чтобы Хэйни получил бой с Камбососом, мы договорились, что в случае его победы в Австралии состоится реванш. У Хэйни есть дальнейший стимул, ведь если Девин снова добьется успеха, то он уже слышал новость о том, что один из моих любимых бойцов, Василий Ломаченко, вернулся в США, и вся его семья покинула Украину".

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"Лома вернется на ринг через одну-две недели после реванша Хэйни - Камбосос. Мы надеемся, что он выступит на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, где мы мощно отдадим должное украинскому народу. Он будет драться с Джемейном Ортисом, хорошим и жестким легковесом. Если он преуспеет в этом поединке, то в начале 2023 года мы устроим огромный бой - Ломаченко попытается вернуть свои титулы против Девина Хэйни", - приводит слова Арума Sky Sports.

Напомним, что бой Ломаченко и Ортис запланирован на 29 октября. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман оценил перспективы Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Боб Арум
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