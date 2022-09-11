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Ломаченко рассказал, какой бой стремится получить

Экс-чемпион поделился планами на будущее.
Сегодня, 18:58
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, на что рассчитывает в будущем в своей карьере.

По словам боксера, он стремится выйти на поединок за звание абсолютного чемпиона в легком дивизионе.

"Я готовлюсь к этому моменту. Мне нужен этот шанс, мне нужен этот бой. Поединок за абсолюта, абсолютного чемпиона", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

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Сейчас абсолютным чемпионом легкого дивизиона является Девин Хэйни, которому предстоит провести реванш с Джорджем Камбососом.

Напомним, что Василий Ломаченко 29 октября проведет поединок на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке с Джемейном Ортисом.

Реванш между Хэйни и Камбососом состоится 15 октября в австралийском Мельбурне.

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.

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