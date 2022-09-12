Ломаченко: Я гордо несу флаг Украины всегда, когда выхожу в ринг

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился мыслями по поводу предстоящего боя против американского легковеса Джемейна Ортиса и рассказал, кому бы хотел посвятить этот поединок.

Накануне было официально анонсировано, что бой Ломаченко - Ортис состоится 29 октября в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"Хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я гордо несу флаг всегда, когда выхожу в ринг.

Люблю этот спорт. Очень рад вернуться. Моя цель - стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, но я не буду воспринимать Джемейна Ортиса легкомысленно.

Madison Square Garden и театр Hulu были особыми местами в моей карьере. С нетерпением жду, чтобы после 29 октября осталось больше чудесных воспоминаний", - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.