Ортис: Ломаченко - отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать

Американец сосредоточен на успехе в легком весе.

Американский легковес Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО) поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

По словам боксера, он намерен одержать победу над украинским спортсменом.

"Я в восторге от этого боя. Василий Ломаченко — отличный боец, но я здесь, чтобы побеждать".

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"Как только я выиграю этот бой, я нацелюсь на возможность стать чемпионом мира. Это мечта, которая сбылась", - приводит слова Ортиса Sky Sports.

Напомним, Ломаченко и Ортис проведут поединок 29-го октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.