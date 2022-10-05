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Уайлдер назвал свою главную ошибку в трилогии с Фьюри

Американец вынес важный урок от третьего поражения от британца.
Сегодня, 13:00
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился воспоминаниями о третьем поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам американского боксера, тогда он решился на эксперимент, который привел к поражению.

"В том поединке я чувствовал себя вялым и тяжелым. Вы должны понимать, что я никогда в жизни не весил 240 фунтов, но это был эксперимент, который я хотел попробовать".

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"Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы набрать вес. Это событие для меня вошло в мой учебник истории. Единственный способ стать мудрым - это применять знания, которые ты получил в своей жизни. Благодаря этому эксперименту, мы знаем, что делать в будущем", - приводит слова Уайлдера Boxing 247.

Напомним, американец следующий бой проведет 15-го октября против Роберта Хелениуса.

Ранее Деонтей Уайлдер сообщил, когда завершит карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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