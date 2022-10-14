Промоутер сообщил, с кем намерен подраться Фьюри в ближайшем поединке
Промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о планах своего подопечного, сообщив, что его следующим соперником должен стать Дерек Чисора.
Кроме того, по словам менеджера, британский чемпион в дальнейшем намерен подраться с Александром Усиком и Джо Джойсом.
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"Фьюри в следующем бою хочет подраться с Дереком Чисорой, затем провести поединок с Александром Усиком, а после этого встретиться с Джо Джойсом. Следующий год должен быть напряженным для него, не правда ли?
Это то, о чем говорил Тайсон. Увидим, к чему мы придем. Что бы не решил Фьюри, я поддержу его. У нас особые отношения, и я хочу только лучшего для него", - приводит слова Уоррена Express.
Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал ждать боя с Александром Усиком.