"Правильный соперник": Уорд призвал Хэйни сразиться с Ломаченко

Американец предположил, с кем может встретиться в ринге абсолютный чемпион в следующем бою.

Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мыслями по поводу дальнейшего развития карьеры Девина Хэйни.

По мнению американца, в своем следующем поединке абсолютный чемпион должен подраться с Василием Ломаченко.

"Первым делом Хэйни необходимо отдохнуть и насладиться плодами своего труда, поскольку он это заслужил. Насколько я слышал, и по моим личным ощущениям, Лома должен быть следующим и, возможно, будет.

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Мы не знаем, сколько еще Хэйни будет выступать в легком весе. Всегда сложно делать вес, но однажды ты приходишь в точку, когда эти сложности становятся заметными. Я считаю, что Хэйни находится в таком положении. Он знает, что его ждут большие бои. Пока что он не хочет переходить в первый полусредний дивизион, но ему нужно понимать, насколько сложно гонять вес.

Я думаю, что Лома - правильный соперник. А затем я бы хотел увидеть бой победителя против Шакура Стивенсона", - сказал Уорд в комментарии Bud Crawford Beats Easy Route Spence.

Напомним, что накануне Девин Хэйни победил Джорджа Камбососа в их втором поединке единогласным решением судей.