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"Мне плевать, заставлю я его ждать или нет": Хэйни - о возможном бое с Ломаченко

Американец примет вызов любого боксера легкого дивизиона.
Сегодня, 11:15
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился мнением о возможном бое с Василием Ломаченко.

По словам американца, он сразу согласится на поединок с украинцем, если победит в реванше Джорджа Камбососа.

"Я думаю, что боксеры ждут, когда я освобожу титулы. Хочу ли я заставить Ломаченко ждать титульного шанса, как он заставил ждать меня? Нет, это не в моей натуре. Мне плевать, заставлю я его ждать или нет. Сейчас я прежде всего сосредоточен на Джордже Камбососе. А затем, если в этом будет смысл, если я смогу снова сделать вес, мы можем устроить бой с Ломаченко".

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"Бокс - несправедливая игра. Но я не думаю об этом так, что если он заставил меня ждать, то и я должен заставить ждать его. Я хочу устраивать самые большие бои. Меня волнует наследие. Я забочусь о всем, в чем есть смысл", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что реванш Хэйни и Камбососа состоится 16 октября в Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко девин хэйни
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