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Хэйни во второй раз разобрался с Камбососом, сохранив звание абсолютного чемпиона

Американский боксер победил австралийца в реванше единогласным решением судей.
Сегодня, 07:48
Хэйни победил Камбососа в реванше / Getty Images
Хэйни победил Камбососа в реванше / Getty Images
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В ночь на воскресенье, 16 октября, в австралийском Мельбурне на Rod Laver Arena состоялся вечер бокса от промоутерских компаний Top Rank и DiBella Entertainment.

Главным событие мероприятия был реванш между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Джорджем Камбососом, который стал их второй встречей в ринге, после того как в июне американец одержал победу единогласным решением судей и завладел титулами.

В этом поединке практически на протяжении всей его дистанции Камбосос пытался действовать активно, но Хэйни уверенно работал джебом и наносил урон оппоненту двойками с дистанции. К девятому раунду лицо австралийского боксера было разбито в кровь, но тот не сдавался и пытался изменить ситуацию в ринге.

Источник: Getty Images

Тем не менее в чемпионских раундах Хэйни полностью завладел инициативой, успешно действуя как на дистанции, так и в ближнем бою, а Камбосос часто оказывался возле канатов, не находя противодействия сопернику.

Оппоненты прошли всю дистанцию в реванше, итогом которого стала победа Девина Хэйни единогласным решением судей со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

Источник: Getty Images

Таким образом, Хэйни одержал 29-ю победу на профессиональном ринге и сохранил звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона.

В следующем поединке непобежденный американский боксер может встретиться с Василием Ломаченко, если тот 29 октября одолеет Джемейна Ортиса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Джордж Камбосос
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