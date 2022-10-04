Менеджер сообщил, когда Ломаченко может подраться за звание абсолютного чемпиона

Боксер нацелен на встречу в ринге с победителем реванша Хэйни - Камбосос.

Менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко Эгис Климас поделился планами своего клиента.

Представитель боксера сообщил, что его подопечный после поединка с Джемейном Ортисом намерен встретиться в ринге с победителем реванша между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Джорджем Камбососом, а бой может состояться весной 2023 года.

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"Ломаченко планирует подраться за звание абсолютного чемпиона. Василий - обязательный претендент по линии WBO, но Хэйни и Камбосос активировали опцию реванша. Это большой бой, и мы не хотели принуждать к обязательной защите пояса WBO. Мы позволили Хэйни подраться с Камбососом, а Василий стоит следующим в очереди.

Кажется, что оба парня согласны и хотят драться с Василием после их реванша 15 октября. Они проведут повторный поединок, и победитель нацелен на бой с Ломаченко. Мы будем готовы к этому. Март-апрель - где-то в этом промежутке времени", - сказал Климас в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Хэйни нацелен на бой с Ломаченко после реванша с Камбососом.