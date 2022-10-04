Хэйни нацелен на бой с Ломаченко после реванша с Камбососом

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился планами на будущее после реванша с Джорджем Камбососом.

По словам американца, если он вновь победит австралийца, то выйдет в ринг с украинским боксером Василием Ломаченко.

"Дэвис ни с кем не дерется. Он ни с кем не хочет драться, и так происходит уже какое-то время. Так что бой с Ломаченко, вероятно, более реалистичен".

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"Я мало что знаю про Джемейна Ортиса. Посмотрим, каким Ломаченко предстанет после возвращения с войны и из той среды, в которой он оказался", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, Ломаченко свой следующий бой проведет 29 октября против Джемейна Ортиса. Хэйни 16 октября устроит реванш с Джорджем Камбососом.