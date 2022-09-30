Стивенсон: Наш бой с Ломаченко может стать большим событием

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон заявил, что готов в ближайшее время провести поединок с украинцем Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, он уже внес в планы бой с украинским спортсменом.

"Я думаю, что наш поединок с Ломаченко может стать большим событием. Я готов с ним встретиться уже в следующем бою, но будет неплохо, если это даже произойдет через один. Моя команда знает, что я готов. Они не собираются отговаривать меня или что-то в этом роде. Я готов к работе", - приводит слова Стивенсона Boxing 247.

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Напомним, Шакур последний бой провел против бразильца Робсона Консейсао, которого победил единогласным решением судей. Стивенсон все равно потерял чемпионские титулы по версиям WBO и WBC во втором полулегком дивизионе, ведь не смог вложится в лимит свой весовой категории на взвешивании. В результате он заявил, что теперь будет выступать в легком весе.

Отметим, что Ломаченко следующий поединок проведет 29-го октября против непобежденного американца Джемейна Ортиса.