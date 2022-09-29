Кроуфорд оценил шансы Ломаченко в потенциальном бою с Хэйни

Обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мнением о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По мнению Кроуфорда, у боксеров равные шансы на победу в этом противостоянии, однако он будет поддерживать американца.

"Я иду за Девином. Я отдаю ему свое преимущество. На его стороне молодость, движения и боксерский IQ, но Ломаченко никогда не нужно списывать со счетов. В моих глазах, это бой 50 на 50", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

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Напомним, Хэйни 16-го октября проведет реванш с Джорджем Камбососом. Ломаченко вернется в ринг 29-го октября, где его соперником станет непобежденный американец Джемейн Ортис.