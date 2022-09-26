"Грандиозная схватка": Промоутер оценил возможность проведения боя Ломаченко со Стивенсоном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями по поводу возможности проведения боя между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном.

"Обо всех этих планах сейчас говорят только люди, и даже некоторые сотрудники нашего офиса. Настоящих планов нет. Мы просто будем смотреть по ситуации и стараться организовывать хорошие бои. Допустим, Хэйни второй раз побеждает Камбососа и говорит, что вместо того чтобы драться с Ломаченко, он хочет встретиться с Шакуром. Мы просто садимся и делаем этот бой.

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Между Ломаченко и Стивенсоном будет грандиозная схватка. Я постоянно общаюсь с известными людьми, которые являются не последними в сфере бокса, а не теми, которые берут информацию в каких-то сорняках, и они все упоминают этот поединок. Это захватывающий бой. Он будет отличным событием в мире бокса", - цитирует Арума Boxing Scene.

Ранее Шакур Стивенсон заявил, что после подъема в легкий вес хотел бы сразиться с Девином Хэйни и Василием Ломаченко.