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Стивенсон одолел Консейсао единогласным решением судей, но остался без чемпионских титулов

Непобежденный американец был вынужден освободить пояса из-за проваленного взвешивания.
Сегодня, 08:44
Стивенсон победил Консейсао / Getty Images
Стивенсон победил Консейсао / Getty Images
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В ночь с 23 на 24 сентября на арене Prudential Center в Ньюарке, США состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, главным событием которого стал бой уже бывшего чемпиона мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакура Стивенсона (19-0, 9 КО) против Робсона Консейсао (17-2, 8 КО).

В этом поединке чемпионские титулы стояли на кону только для бразильского претендента, поскольку накануне схватки американец провалил официальную церемонию взвешивания, не сумев вложиться в норму своей весовой категории, и был вынужден освободить пояса.

Стивенсон от начала боя оказывал давление на своего оппонента и был точнее, выбрасывая серии силовых ударов. В четвертом раунде рефери отсчитал Консейсао нокдаун после пропущенного удара по корпусу.

Источник: Getty Images

В дальнейшем американский боксер наращивал свое преимущество, а бразилец пытался что-либо противопоставить, но в этом не преуспел. В девятом раунде рефери снял очко с экс-чемпиона за бросок противника.

Соперники прошли всю дистанцию 12-раундового боя, по итогам которого победа единогласным решение судей досталась Стивенсону - 117-109, 118-108, 117-109.

Источник: Getty Images

Этот поединок стал для американского боксера, оставшегося без чемпионских титулов, последним во втором легком весе, после чего он собирается подняться в легкий дивизион.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон заявлял о желании провести бой против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBO WBC Шакур Стивенсон Робсон Консейсао
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