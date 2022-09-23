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Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем с Консейсао и потерял чемпионские титулы

Американский боксер планирует для следующего поединка подняться в легкий вес.
Сегодня, 10:55
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images
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Американский боксер Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем против Робсона Консейсао, вследствие чего вынужден освободить титулы WBO и WBC во втором полулегком весе.

Непобежденный американский боксер не смог уложиться в норму своей весовой категории, превысив лимит на 725 грамм, сообщает ESPN.

После Стивенсон сообщил, что больше не будет выступать во втором полулегком весе и поднимется в легкий дивизион.

"Я выложился на полную. Всю свою карьеру я был профессионалом и делал вес, но мое тело больше не выдерживает второго полулегкого веса. Мое здоровье должно быть на первом месте. В своем следующем бою я поднимусь в легкий вес", - написал Стивенсон в Twitter.

Бой Стивенсона с Консейсао состоится и пройдет в ночь с 23 на 24 сентября в Ньюарке, но на кону поединка чемпионские титулы WBO и WBC будут стоять только для бразильского боксера.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон заявлял о желании провести бой против бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шакур Стивенсон Робсон Консейсао
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