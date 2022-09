Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем с Консейсао и потерял чемпионские титулы

Американский боксер Шакур Стивенсон провалил взвешивание перед боем против Робсона Консейсао, вследствие чего вынужден освободить титулы WBO и WBC во втором полулегком весе.

Непобежденный американский боксер не смог уложиться в норму своей весовой категории, превысив лимит на 725 грамм, сообщает ESPN.

После Стивенсон сообщил, что больше не будет выступать во втором полулегком весе и поднимется в легкий дивизион.

"Я выложился на полную. Всю свою карьеру я был профессионалом и делал вес, но мое тело больше не выдерживает второго полулегкого веса. Мое здоровье должно быть на первом месте. В своем следующем бою я поднимусь в легкий вес", - написал Стивенсон в Twitter.

I gave it my all. I’ve been professional my whole career and made weight, but my body just can’t make 130 anymore. My health has to come first. I’m moving up to 135 in my next fight.