"Буду драться с Ломаченко": Стивенсон рассказал о планах на будущее

Бывший чемпион мира по версиям WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон поделился планами на будущее после перехода в легкий дивизион.

По словам непобежденного боксера, он хотел бы получить поединок с нынешним абсолютным чемпионом Девином Хэйни. Также американец в очередной раз заявил о готовности встретиться в ринге с Василием Ломаченко.

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"Каждый в легком весе должен получить это. Я должен сразиться с чемпионом.

Мы с Девином можем договориться после его боя с Камбососом. Я также буду драться с Ломаченко", - цитирует Стивенсона в своем Twitter известный инсайдер Майк Коппинджер.

Напомним, что в своем последнем бою во втором полулегком весе Шакур Стивенсон единогласным решением судей победил Робсона Консейсао.