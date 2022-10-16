Хэйни - Камбосос: видео боя

Хэйни во второй раз победил Камбососа / Getty Images

В ночь на воскресенье, 16 октября, в австралийском Мельбурне на Rod Laver Arena состоялся реванш между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Джорджем Камбососом.

Практически на протяжении всего второго боя австралийский боксер пытался действовать активно, но американец успешно противопоставлял ему работу джебом и двойками.

К девятому раунду лицо Камбососа от ударов соперника было окровавленным, но он все равно пытался изменить ход поединка. Тем не менее в последних раундах Хэйни окончательно завладел инициативой, с чем его соперник уже справиться не смог.

В итоге Хэйни стал победителем единогласным решением судей со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

Вашему вниманию видео боя Хэйни - Камбосос:

Таким образом, Хэйни одержал 29-ю победу на профессиональном ринге и сохранил звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона.

Источник: MEGOGO