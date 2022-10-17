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Шелестюк выставил на аукцион перчатку с автографом Мейвезера

Украинец намерен собрать крупную сумму для ВСУ.
Сегодня, 16:30
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк
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Украинский боксер, бронзовый призер Олимпиады 2012 года Тарас Шелестюк намерен помочь ВСУ.

Спортсмен выставил на аукцион перчатку с подписью легендарного Флойда Мейвезера. По словам Тараса, он собирает деньги на квадрокоптеры для украинских военных, защищающих свою страну от российских оккупантов.

"Продолжаю сбор средств на квадрокоптеры для Украины! Лот аукциона - боксерская перчатка Everlast с подписью легендарного и непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера. Также есть сертификат подлинности (WY42676) от авторитетной компании Beckett Authentication".

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"Рекорд Флойда Мейвезера - 50-0. Это легенда и один из лучших боксеров в истории мирового бокса. Этот автограф Майвезер оставил в 2022 году.

Стартовая цена - 30 000 грн. Шаг - 2 000 грн. Аукцион завершится 21 октября в 21:21", - написал Шелестюк в Instagram.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тарас Шелестюк
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