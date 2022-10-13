Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) продолжает подготовку к бою против Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО) в Калифорнии и пригласил в свой лагерь для интервью известного блогера.

Во время съемок в объектив попал флаг Украины, висевший на одной из стен рядом с флагом родного города Ломаченко Белгород-Днестровская (находящегося прямо в центре фона).

В последнее время Ломаченко все чаще критикуется фанатами бокса, ставящими под сомнение его патриотическую позицию по отношению к Украине.

Относительно интервью, стоит также отметить, что на кадрах со съемок видно - флаг Белгород-Днестровска в зале не один, а как минимум их два.

Поединок Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. Календарь самых интересных боксерских боев доступен на ISPORT.