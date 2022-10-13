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Ломаченко в тренировочном лагере повесил флаги Белгород-Днестровска и Украины

Боксер поместил украинский флаг на одну из стен.
Сегодня, 13:49
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) продолжает подготовку к бою против Джемейна Ортиса (16-0-1, 8 КО) в Калифорнии и пригласил в свой лагерь для интервью известного блогера.

Во время съемок в объектив попал флаг Украины, висевший на одной из стен рядом с флагом родного города Ломаченко Белгород-Днестровская (находящегося прямо в центре фона).

В последнее время Ломаченко все чаще критикуется фанатами бокса, ставящими под сомнение его патриотическую позицию по отношению к Украине.

Относительно интервью, стоит также отметить, что на кадрах со съемок видно - флаг Белгород-Днестровска в зале не один, а как минимум их два.

Поединок Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. Календарь самых интересных боксерских боев доступен на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко
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