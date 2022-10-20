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Джойс выразил готовность подраться с Уайлдером

Британский боксер заинтересован в поединке с бывшим чемпионом.
Сегодня, 14:37
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images
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Представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс заявил о готовности сразиться с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам британского боксера, он не против встретиться в ринге с американцем даже на его территории.

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"Это большой бой. Я бы хотел сразиться с Уайлдером в Лас-Вегасе. Американские болельщики знают, кто я такой. Я тренируюсь в Вегасе. Было бы интересно провести этот поединок в будущем. У него явно феноменальная сила. Это был бы фантастический бой, о котором все бы говорили.

Очевидно, что я в хорошем положении как временный чемпион WBO. Это означает, что я могу стать полноправным чемпионом очень скоро, если Усик не захочет драться со мной. Если кто-то хочет драться со мной, позвоните мне, я готов", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Отметим, ранее сообщалось, что в ноябре должен быть утвержден бой Деонтея Уайлдера с Энди Руисом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джо Джойс
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