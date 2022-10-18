Джойс: Усик мог бы уйти, и тогда меня могли бы сделать полноправным чемпионом

Временный чемпион WBO Джо Джойс (15-0, 14 КО) поделился мнением о будущем чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

По словам непобежденного британца, он хотел бы выйти в ринг с украинцем, однако у Усика нет такого плана.

"В идеале я хотел бы драться с Усиком, но, похоже, сейчас он ищет что-то другое. Он говорит о возращении в тяжелый вес или поединке с Фьюри, но не обсуждает бой со мной. Усик может уйти и тогда меня повысят до полноценного чемпиона.

Я думаю, что это наиболее вероятное развитие событий. Он не захочет этого боя. Усик в этом спорте уже достаточно долго, провел много боев и в последних двух прилично заработал. Поэтому я не знаю, захочет ли он драться со мной. Если бой с Фьюри не состоится, я не уверен, что он захочет остаться в супертяжелом весе. Здесь каждый бой тяжелый и нужно терпеть мощные удары. Думаю, ему это не нужно".

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"Сейчас сложно что-то прогнозировать в нашей весовой категории. Фьюри постоянно меняет свое мнением, у Усика есть много вариантов. Все что я могу делать, так это продолжать бросать вызов чемпионам и быть терпеливым", - приводит слова Джойса Metro.

Ранее Джо Джойс предположил, почему сорвался бой Фьюри с Джошуа.