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Промоутер Усика: Бой Александра с Уайлдером невозможен

Александр Красюк обозначил планы украинского боксера.
Сегодня, 11:09
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк поделился мнением о возможном поединке своего подопечного с Деонтеем Уайлдером.

По словам функционера, данный поединок не состоится, ведь украинец следует своей цели.

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"Мне нравится этот бой. Как фанат бокса я бы с удовольствием посмотрел этот поединок, но дело в том, что с тех пор как Усик перешел в профессионалы, наша цель заключалась в том, чтобы собрать все пояса.

Мы сделали это в первом тяжелом весе, а теперь мы на пути к этому в супертяжелом дивизионе", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Фьюри включил Усика в список желаемых соперников на следующий год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Деонтей Уайлдер
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