Назван наиболее вероятный соперник Уайлдера на ближайший бой

Экс-чемпиона ожидает поединок с еще одним бывшим обладателем титулов в дивизионе.

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер в своем ближайшем поединке должен будет сразиться с Энди Руисом, который ранее также владел титулами супертяжелого дивизиона.

Известный журналист ESPN Майк Коппинджер подтвердил, что именно мексиканский боксер должен стать следующим соперником американца, а бой между ними состоится весной 2023 года.

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"Я жду, что Уайлдер весной подерется с Энди Руисом. Оба бойца сотрудничают с PBC, WBC объявит этот бой как претендентский на титул Фьюри.

Конечно же, это большой поединок. У Энди Руиса есть большая поддержка фанатов в Мексике, Уайлдер звезда сам по себе. И я не могу дождаться этого боя", - сказал Коппинджер в комментарии Max On Boxing.

Ранее сообщалось, что бой Деонтея Уайлдера с Энди Руисом должен быть официально утвержден в ноябре.