"Это цирк": Промоутер Усика оценил возможность проведения боя с Альваресом

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о возможном бое против абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

По словам представителя украинского боксера, он не видит особой необходимости в проведении подобного поединка.

"Это цирк. Этот поединок продастся? Бой Мейвезера с Макгрегором тоже продали, но это другое.

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Бой Усик - Канело не о боксе, а о бизнесе. Это может сработать как выставочный поединок, но я не считаю, что это будет привлекательно как реальный бой. Он может навредить боксу в целом", - сказал Красюк в комментарии ESNEWS.

Напомним, что член тренерского штаба Александра Усика Сергей Лапин предположил, что украинский чемпион может вернуться в тяжелый вес для боя с Саулем Альваресом.