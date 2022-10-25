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"Это цирк": Промоутер Усика оценил возможность проведения боя с Альваресом

Представитель украинского чемпиона высказался о потенциальном поединке.
Сегодня, 16:58
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
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Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о возможном бое против абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

По словам представителя украинского боксера, он не видит особой необходимости в проведении подобного поединка.

"Это цирк. Этот поединок продастся? Бой Мейвезера с Макгрегором тоже продали, но это другое.

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Бой Усик - Канело не о боксе, а о бизнесе. Это может сработать как выставочный поединок, но я не считаю, что это будет привлекательно как реальный бой. Он может навредить боксу в целом", - сказал Красюк в комментарии ESNEWS.

Напомним, что член тренерского штаба Александра Усика Сергей Лапин предположил, что украинский чемпион может вернуться в тяжелый вес для боя с Саулем Альваресом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сауль Альварес Александр Красюк
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