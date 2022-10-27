Президент WBC подтвердил следующего соперника Уайлдера

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что бывший чемпион организации Деонтей Уайлдер в своем ближайшем поединке встретится в ринге с еще одним экс-обладателем титулов в супертяжелом весе Энди Руисом.

Победитель этого боя станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.

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"WBC санкционировал два боя, как поединки на выбывание. Это были Руис против Ортиса и Уайлдер против Хелениуса. Оба победителя должны встретиться в финале и побороться за статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBC.

Каждая весовая категория будет обсуждаться 8 ноября, а также будут назначены обязательные претенденты. Это будет открытая дискуссия. Каждый сможет подойти к микрофону и высказать свою точку зрения, после чего состоится голосование", - приводит слова Сулеймана Boxing News 24.

Ранее уже сообщалось, что бой Деонтея Уайлдера с Энди Руисом должен быть официально утвержден в ноябре.