"Хочет драться с Усиком": Руис усомнился в возможности проведения боя с Уайлдером

Два бывших чемпиона могут встретиться в финальном элиминаторе по линии WBC.

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энди Руис не уверен, что свой следующий бой проведет против еще одного экс-чемпиона дивизиона Деонтея Уайлдера.

По мнению боксера, его возможного соперника больше интересует встреча в ринге с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

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"Мы все еще ждем, когда Уайлдер согласится на бой. Но я думаю, что он хочет драться с Усиком. Мне кажется, Уайлдер больше не хочет пояс WBC. Как по мне, он желает завоевать все другие титулы.

Что касается меня, то я хочу завоевать титул WBC. Это пояс, которого мне не хватает. Так что я буду работать над этим", - сказал Руис в комментарии Fight Hub TV.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Деонтей Уайлдер и Энди Руис должны встретиться в поединке, победитель которого станет обязательным претендентом на пояс организации, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.