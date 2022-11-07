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Энди Руис объяснил, почему уверен в своей победе над Уайлдером

Мексиканец готов выйти в ринг с американским супертяжеловесом.
Сегодня, 11:36
Энди Руис / Getty Images
Энди Руис / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис поделился мнением о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером.

По словам мексиканца, у него есть навыки, благодаря которым он сможет одолеть американца.

"Я очень уверен в том, что побью Уайлдера. На самом деле никто не может справиться с моим стилем. Как только я выхожу на ринг, я становлюсь другим человеком. Я чувствую, что у меня есть навыки, мощь, скорость, подвижность. И мой низкий рост - это преимущество".

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"Люди думают, что я проиграю более высоким соперникам, но нет. Высоким бойцам сложнее драться с низкими, поскольку те двигаются, они быстрые. Я одержу победу", - сказал Руис в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Ранее президент WBC подтвердил следующего соперника Уайлдера.

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