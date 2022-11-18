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Не Усик: Тренер Уайлдера назвал единственного достойного соперника для Деонтея

Малик Скотт отметил готовность своего подопечного.
Сегодня, 09:21
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, главный тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, поделился мнением о будущем своего подопечного.

По словам специалиста, он сомневается, что кто-то из бойцов дивизиона сможет победить американца.

"Тест Деонтея - это в бою с Тайсоном Фьюри. Я не верю в таких бойцов, как Джошуа, Усик и Руис. Я не думаю, что они смогут даже приблизиться к Уайлдеру, когда он сосредоточен на своей цели".

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"Я не верю в это. Хотите верьте, хотите нет, но я уверен, что с таким Деонтеем даже Тайсон Фьюри не справится", - приводит слова Скотта Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что тренер Уайлдера призвал Усика отложить бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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