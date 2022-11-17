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Фьюри отреагировал на слухи о возможном четвертом бое с Уайлдером

Британец не будет вновь соперничать с американским боксером.
Сегодня, 13:49
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном очередном поединке с Деонтеем Уайлдером.

По словам "Цыганского короля", у него нет желания вновь выходить в ринг с американцем, если тот станет обязательным претендентом на его титул.

"Никто не заберет мою корону в супертяжелом весе, разве что я сам. Единственный человек, способный побить Тайсона Фьюри - это Тайсон Фьюри. Все эти парни могут делать все, что хотят. Они могут стать обязательными претендентами и так далее. Но когда ты правишь супертяжелым весом, словно Волшебник страны Оз, как и делаю я, то, в общем, ты можешь делать все, что хочешь. И я это делаю".

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"Забавно, что Уайлдер сойдется с Руисом в финальном элиминаторе, чтобы снова подраться со мной. Разве не безумие, если это произойдет, а потом он четвертый раз сразится за титул WBC? Это будет безумие. Я не хочу видеть этот бой. Не хочу видеть его снова", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал возраст, в котором завершит карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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