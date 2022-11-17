Безумен: Фьюри назвал возраст, в котором завершит карьеру

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном завершении карьеры.

По словам британского боксера, он хочет выступать до 59 лет, несмотря на то, что будет проигрывать.

"Я не могу остановиться. Я буду драться до 59 лет, как Роберто Дюран. Я больше ничего не знаю. Я испорчу свой безупречный послужной список, что бы это ни значило. Для меня это больше ничего не означает".

Читай также: Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой

"Если буду непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, как Рокки Марчиано, то это меня взбудоражит, это будет фантастикой. Но теперь я понимаю, почему всех великих боксеров потрясали. Дело в том, что они никогда не могли завязать с боксом", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал сроки проведения боя между Усиком и Фьюри.