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Безумен: Фьюри назвал возраст, в котором завершит карьеру

Британец хочет повторить рекорд Роберто Дюрана.
Сегодня, 08:54
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном завершении карьеры.

По словам британского боксера, он хочет выступать до 59 лет, несмотря на то, что будет проигрывать.

"Я не могу остановиться. Я буду драться до 59 лет, как Роберто Дюран. Я больше ничего не знаю. Я испорчу свой безупречный послужной список, что бы это ни значило. Для меня это больше ничего не означает".

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"Если буду непобежденным чемпионом мира в супертяжелом весе, как Рокки Марчиано, то это меня взбудоражит, это будет фантастикой. Но теперь я понимаю, почему всех великих боксеров потрясали. Дело в том, что они никогда не могли завязать с боксом", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал сроки проведения боя между Усиком и Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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