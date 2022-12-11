Лопес - Мартин: лучшие моменты боя - видео

В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке на Madison Square Garden прошел бой в элиминаторе WBC в первом полусреднем весе между Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и Сандором Мартином (40-3, 13 КО).

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе в своем втором поединке в новой весовой категории от начала пытался действовать более активно, но во втором раунде побывал в нокдауне. Тем не менее американский боксер продолжал увеличивать давление, а испанец в свою очередь успешно работал на контратаках.

В итоге победу раздельным решением судей одержал Лопес - 97-92, 96-93, 94-95.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Теофимо Лопес - Сандор Мартин:

Источник: MEGOGO