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Лопес - Мартин: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу раздельным решением судей. Лучшие моменты боя Теофимо Лопес - Сандор Мартин.
Сегодня, 10:11
Лопес - Мартин: видео лучших моментов боя / Getty Images
Лопес - Мартин: видео лучших моментов боя / Getty Images

В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке на Madison Square Garden прошел бой в элиминаторе WBC в первом полусреднем весе между Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) и Сандором Мартином (40-3, 13 КО).

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе в своем втором поединке в новой весовой категории от начала пытался действовать более активно, но во втором раунде побывал в нокдауне. Тем не менее американский боксер продолжал увеличивать давление, а испанец в свою очередь успешно работал на контратаках.

В итоге победу раздельным решением судей одержал Лопес - 97-92, 96-93, 94-95.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Теофимо Лопес - Сандор Мартин:

Источник: MEGOGO

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