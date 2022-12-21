Тренер сообщил, когда Уайлдер может вернуться в ринг

Тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассчитывает, что его подопечный вернется в ринг к марту.

При этом, по его словам, в данный момент ведутся переговоры с потенциальными соперниками на ближайший бой.

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"Я надеюсь увидеть его снова в ринге к марту, а на тренировках - в январе. Сейчас ведутся переговоры с несколькими ребятами. Если бы это зависело от меня, следующим соперником Деонтея был бы Энтони Джошуа. Я хотел Усика или Эй Джея, но у Усика большие планы на Тайсона Фьюри.

Джошуа доступен, но готов ли он психологически? Готов ли он драться с Деонтеем прямо сейчас? Поединок должен был уже состояться. Он - великий боксер, но он только стареет. Нужно устроить эти большие бои", - приводит слова Скотта Boxing News 24/7.

Ранее Энтони Джошуа оценил возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером.