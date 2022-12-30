"Движемся в правильном направлении": Промоутер Фьюри уверен, что бой с Усиком будет организован

Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, как ведется работа по организации боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По его словам, сейчас стороны пока обсуждают детали контракта, но он уверен, что им удастся договориться.

Читай также: Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году

"Я вполне уверен, что мы сможем договориться о проведении боя, но нужно подписать контракт на поединок.

Мы движемся в правильном направлении, сейчас контракт обсуждается", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, когда может быть анонсирован бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.