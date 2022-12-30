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"Движемся в правильном направлении": Промоутер Фьюри уверен, что бой с Усиком будет организован

Фрэнк Уоррен высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 09:42
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, как ведется работа по организации боя против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По его словам, сейчас стороны пока обсуждают детали контракта, но он уверен, что им удастся договориться.

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"Я вполне уверен, что мы сможем договориться о проведении боя, но нужно подписать контракт на поединок.

Мы движемся в правильном направлении, сейчас контракт обсуждается", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, когда может быть анонсирован бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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