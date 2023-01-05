42-летний бывший соперник Ломаченко вернется в ринг

Бывший чемпион мира в первом полулегком весе Гильермо Ригондо (20-3-1, 13 KO) после длительного простоя готов вернуться в ринг.

42-летний кубинский боксер свой ближайший бой проведет 24 февраля, сообщает Boxing Scene.

Соперник и место проведения поединка пока не называются.

Свой последний бой бывший соперник Василия Ломаченко провел 26 февраля 2022 года, уступив единогласным решением судей Винсенту Астролабио.

Отметим, что в марте прошлого года Ригондо получил бытовую травму, когда у него в руках взорвалась скороварка, из-за чего он потерял 80% зрения и мог завершить карьеру.