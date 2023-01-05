iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

42-летний бывший соперник Ломаченко вернется в ринг

Ригондо не планирует завершать профессиональную карьеру.
Сегодня, 20:57
Гильермо Ригондо / Getty Images
Гильермо Ригондо / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полулегком весе Гильермо Ригондо (20-3-1, 13 KO) после длительного простоя готов вернуться в ринг.

42-летний кубинский боксер свой ближайший бой проведет 24 февраля, сообщает Boxing Scene.

Соперник и место проведения поединка пока не называются.

Свой последний бой бывший соперник Василия Ломаченко провел 26 февраля 2022 года, уступив единогласным решением судей Винсенту Астролабио.

Отметим, что в марте прошлого года Ригондо получил бытовую травму, когда у него в руках взорвалась скороварка, из-за чего он потерял 80% зрения и мог завершить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гильермо Ригондо

Статьи по теме

Касимеро - Ригондо: лучшие моменты боя Касимеро - Ригондо: лучшие моменты боя
Касимеро защитил титул WBO, победив Ригондо раздельным решением судей Касимеро защитил титул WBO, победив Ригондо раздельным решением судей
Ригондо сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес Ригондо сделал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Тренер Ригондо: Боксировать с Ломаченко было безрассудством Тренер Ригондо: Боксировать с Ломаченко было безрассудством
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Лапорта прогнозирует запуск Суперлиги в ближайшие два года
Бокс22:24
"Показал это в бою с Джошуа": Джойс предположил, что Усик может противопоставить Фьюри
Европа22:06
"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера
Биатлон21:38
Пидручный приступил к процессу реабилитации после операции на колене
НБА21:32
Стала известна дата потенциального возвращения Карри на паркет
Киберспорт21:10
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: blameF стал 12-м
Украина21:01
Николини: Оцениваем Мудрика даже выше Антони из Манчестер Юнайтед
Бокс20:57
42-летний бывший соперник Ломаченко вернется в ринг
НБА20:40
ЛеБрон и Дюрант лидируют в голосовании на Матч всех звезд-2023
Европа20:20
"Не хочу повторения ситуации": тен Хаг объяснил, зачем Манчестер Юнайтед арендует Батленда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK