"Все будет зависеть от цифр": Промоутер Фьюри рассказал, где планируют организовать бой с Усиком

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился подробностями организации боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Представитель британца отметил, что поединок может состояться там, где за него предложат больше денег, а не, предположим, на стадионе Уэмбли, чего требуют многие фанаты. Кроме того, он сообщил, что бой рассчитывают провести в марте.

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"Мы отправимся туда, где нам предложат больше денег. Мы готовы рассмотреть любой вариант за пределами Великобритании. Мы знаем, каких результатов можно ожидать, если бой пройдет в Великобритании, но все будет зависеть от цифр.

Я знаю, что многие люди жалуются и я согласен с ним, что этот поединок должен пройти на Уэмбли. Я бы тоже хотел его увидеть на этой арене. Но Мухаммед Али и Джордж Форман дрались в Заире, потом был Триллер в Маниле, были большие бои на Ямайке. Они пошли туда, где были деньги, и эти ребята сделают то же самое", - цитирует Уоррена talkSPORT.

Напомним, также Уоррен сообщил, что команда Усика получила контракт на бой с Фьюри.