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"У нас есть план на год": Промоутер Фьюри оценил возможность проведения боя с Джошуа

Фрэнк Уоррен отреагировал на заявления о намерениях Эй Джея.
Сегодня, 17:52
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, бой с Эй Джеем не входит в планы его подопечного в этом году.

"У него не было тренера, так как же он собирался драться? Он явно ищет тренера. Может быть, он нашел его, я понятия не имею. Мне действительно все равно, если честно. У нас есть план на следующий год.

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Очевидный вопрос, будет ли Джошуа фигурировать в этих планах. На самом деле я не могу сейчас это представить. Тайсон занят своей следующей парой боев, это точно. Его немного разозлило то, что мы потратили впустую время на Джошуа.

Сейчас мы там, где мы есть с этим. Но если Джошуа захочет драться с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа, мы сделаем это в мгновение ока", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что его клиенту планируют организовать три боя в 2023 году, а одним из соперников может стать Тайсон Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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