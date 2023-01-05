"У нас есть план на год": Промоутер Фьюри оценил возможность проведения боя с Джошуа

Промоутер обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

По словам представителя британского боксера, бой с Эй Джеем не входит в планы его подопечного в этом году.

"У него не было тренера, так как же он собирался драться? Он явно ищет тренера. Может быть, он нашел его, я понятия не имею. Мне действительно все равно, если честно. У нас есть план на следующий год.

Читай также: Утверждение Усика, апсет Альвареса и новые абсолютные чемпионы: главные события мирового бокса в 2022 году

Очевидный вопрос, будет ли Джошуа фигурировать в этих планах. На самом деле я не могу сейчас это представить. Тайсон занят своей следующей парой боев, это точно. Его немного разозлило то, что мы потратили впустую время на Джошуа.

Сейчас мы там, где мы есть с этим. Но если Джошуа захочет драться с Джо Джойсом или Даниэлем Дюбуа, мы сделаем это в мгновение ока", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн сообщил, что его клиенту планируют организовать три боя в 2023 году, а одним из соперников может стать Тайсон Фьюри.