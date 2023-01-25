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Уайлдер назвал главную проблему организации поединка с Руисом

Команды ведут активные переговоры.
Сегодня, 12:06
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер поделился подробностями организации поединка против мексиканца Энди Руиса.

По словам американского боксера, главная причина того, что спортсмены не могут анонсировать бой состоит в том, что команды не договорились о месте проведении поединка.

"Самое важное для меня и Энди сейчас - это место проведения боя. У меня было много встреч с разными людьми по этому поводу".

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"В организации поединка все продвигается. Я хочу драться с Энди и надеюсь, что он хочет драться со мной", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Ранее американский боксер сообщил, когда состоится его бой с Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Руис Деонтей Уайлдер

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