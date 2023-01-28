Богачук в зрелищном бою разобрался с Галлимором
В ночь с 27 на 28 января в Монтебелло, США в главном событии вечера бокса украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук (22-1, 22 КО) встречался в ринге с ямайцем Натаниэлем Галлимором (22-6-1, 17 КО).
От начала поединка соперники устроили зрелищный размен, а андердог попытался навязать украинскому фавориту борьбу. Тем не менее уже со второго раунда Богачук постепенно начал наращивать преимущество, теснить оппонента, заставляя его больше действовать на контратаках.
Читай также: "Понятия не имею, что у него в голове": Богачук - о позиции Ломаченко по поводу войны
Оппоненты не боялись устраивать настоящую драку на ближней дистанции, но больше точных ударов удавалось нанести украинцу. Ямайский боксер разбил оппоненту нос, однако тот продолжал оставаться более активным.
Результат боя Богачук - Галлимор
Развязка поединка наступила в шестой трехминутке, когда Богачук уже полностью превосходил Галлимора. Ямаец практически не отвечал на удары, а под конец раунда украинский боксер зажал соперника под канатами и начал избивать, после чего рефери был вынужден остановить поединок.
Serhii Bohachuk gets the stoppage in the final second! 🏆— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023
🥊 #HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/amJrRXqFrT
Таким образом, Богачук одержал победу техническим нокаутом и защитил свой пояс WBC Continental Americas.
Serhii Bohachuk #AndStill 🏆— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) January 28, 2023
🥊 #HFNBoxing LIVE NOW on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/N3c356zc6F
Отметим, что в своем прошлом бою Галлимор уступил также уроженцу Украины Федору Черкашину, представляющему Польшу.