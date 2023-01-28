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Богачук в зрелищном бою разобрался с Галлимором

Украинский боксер остановил ямайского соперника в шестом раунде.
Сегодня, 08:32
Сергей Богачук / UFC Fight Pass/360 Promotions
Сергей Богачук / UFC Fight Pass/360 Promotions

В ночь с 27 на 28 января в Монтебелло, США в главном событии вечера бокса украинский представитель первого среднего веса Сергей Богачук (22-1, 22 КО) встречался в ринге с ямайцем Натаниэлем Галлимором (22-6-1, 17 КО).

От начала поединка соперники устроили зрелищный размен, а андердог попытался навязать украинскому фавориту борьбу. Тем не менее уже со второго раунда Богачук постепенно начал наращивать преимущество, теснить оппонента, заставляя его больше действовать на контратаках.

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Оппоненты не боялись устраивать настоящую драку на ближней дистанции, но больше точных ударов удавалось нанести украинцу. Ямайский боксер разбил оппоненту нос, однако тот продолжал оставаться более активным.

Результат боя Богачук - Галлимор

Развязка поединка наступила в шестой трехминутке, когда Богачук уже полностью превосходил Галлимора. Ямаец практически не отвечал на удары, а под конец раунда украинский боксер зажал соперника под канатами и начал избивать, после чего рефери был вынужден остановить поединок.

Таким образом, Богачук одержал победу техническим нокаутом и защитил свой пояс WBC Continental Americas.

Отметим, что в своем прошлом бою Галлимор уступил также уроженцу Украины Федору Черкашину, представляющему Польшу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Богачук

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