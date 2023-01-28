Где и когда смотреть бой Далакян – Хименес

Кто показывает титульный бой и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В субботу, 28 января, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет бой против обязательного претендента на его пояс Давида Хименеса (12-0, 9 КО) из Коста-Рики.

Для украинского боксера предстоящий поединок станет шестой защитой его чемпионского титула.

Бой Далакян - Хименес состоится на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Где смотреть бой Далакян - Хименес

В Украине бой Далакян - Хименес в прямом эфире покажет YouTube-канал Футбол 2.0. Старт трансляции - в 21:00 по киевскому времени.

Накануне боя соперники прошли обязательную церемонию взвешивания, по итогам которой оба боксера вложились в лимит весовой категории, а украинец перевесил соперника на 0,2 кг. Далакян показал 50,632 кг, а Хименес - 50,405 кг.

Ожидается, что в случае победы в предстоящем поединке Артем Далакян подпишет контракт с известной компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена, который станет со-промоутером украинца.

Напомним, что бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.