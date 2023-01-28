Где и когда смотреть бой Далакян – Хименес
В субботу, 28 января, чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет бой против обязательного претендента на его пояс Давида Хименеса (12-0, 9 КО) из Коста-Рики.
Для украинского боксера предстоящий поединок станет шестой защитой его чемпионского титула.
Бой Далакян - Хименес состоится на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.
Где смотреть бой Далакян - Хименес
В Украине бой Далакян - Хименес в прямом эфире покажет YouTube-канал Футбол 2.0. Старт трансляции - в 21:00 по киевскому времени.
Накануне боя соперники прошли обязательную церемонию взвешивания, по итогам которой оба боксера вложились в лимит весовой категории, а украинец перевесил соперника на 0,2 кг. Далакян показал 50,632 кг, а Хименес - 50,405 кг.
Ожидается, что в случае победы в предстоящем поединке Артем Далакян подпишет контракт с известной компанией Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена, который станет со-промоутером украинца.
Напомним, что бой Далакян - Хименес состоится в андеркарде поединка между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом.