Промоутер Усика высказался о возможном поединке против Уайлдера

Александр Красюк считает, что это был бы интересный поединок.

Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, поделился мыслями о возможном бое своего клиента против Деонтея Уайлдера.

Функционер не исключил того, что этот поединок может состояться в будущем.

"В рейтингах большинства боксерских организаций Уайлдер занимает достаточно высокие места. Так что, вероятно, вскоре мы услышим новости о том, что он дерется за статус обязательного претендента. Вопрос в том, какая это будет организация. WBC? Энди Руис должен был драться с Хрговичем в мае, но в силу определенных причин снялся с боя. Я понятия не имею, что это за причины. Этот бой пока не объявлен и может вообще не состояться. Возможно, они подерутся за что-то другое.

Я не веду дела Уайлдера. Вам нужно поговорить с Шелли Финкелем. Он заботится об Уайлдере. Но потенциально это очень интересный бой", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Напомним, раене Красюк рассказал, почему Фьюри отказывается от боя с Усиком.