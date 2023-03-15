"Такая у нас сделка": Промоутер Фьюри оценил распределение гонорара в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, со-промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал распределение гонорара 70 на 30 в пользу своего подопечного в бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера отреагировал на слова Тони Беллью, который отметил, что украинца нужно уважать за согласие на такие условия, поскольку для него важнее возможность устроить поединок за звание абсолюта, чем деньги.

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"Мы договорились о таком распределении гонорара для Фьюри, такая у нас сделка. Зачем мне беспокоиться о словах Тони Беллью? Он всегда найдет что сказать обо всем.

Не забывайте, что Тайсон, если я не ошибаюсь, дерется только один раз каждые 182 дня в году, поэтому ему полагаются деньги. Это нормально, если он выступает два раза в году.

Кого волнует, что говорит Тони Бл*дью? Я имею в виду, кого это колышет? Это неважно. Эти парни - лучшие, они члены Зала славы бокса. Это великие бойцы. Кто обращает внимание на его слова? Если бы на месте Тайсона был Беллью, разве он не захотел бы львиную долю? Бросьте", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Ранее Фрэнк Уоррен заверил, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика обязательно состоится.