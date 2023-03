"Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри

Известный британский боксер Тони Беллью прокомментировал согласие чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика на бой с Тайсоном Фьюри на условиях разделения гонорара 70 на 30 в пользу обладателя титула WBC.

Бывший соперник украинца похвалил его за подобное решение, поскольку уверен, что для него важнее возможность подраться за звание абсолюта, чем деньги.

"Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов. Он делает это, потому что хочет быть лучшим, а также помочь своей стране", - написал Беллью в Twitter.

You can’t not respect this man! Sells himself and his 3 out of 4 belts well short! He does this cos he wants to be the best and also help his country. #Inspiration #Usyk 💙💛 👏 💛💙 https://t.co/4hPamKWEn6