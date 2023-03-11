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"Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри

Тони Беллью похвалил украинского боксера.
Сегодня, 19:46
Александр Усик и Тони Беллью / Getty Images
Александр Усик и Тони Беллью / Getty Images

Известный британский боксер Тони Беллью прокомментировал согласие чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика на бой с Тайсоном Фьюри на условиях разделения гонорара 70 на 30 в пользу обладателя титула WBC.

Бывший соперник украинца похвалил его за подобное решение, поскольку уверен, что для него важнее возможность подраться за звание абсолюта, чем деньги.

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"Нельзя не уважать этого человека! Он очень дешево продал себя и свои три из четырех поясов. Он делает это, потому что хочет быть лучшим, а также помочь своей стране", - написал Беллью в Twitter.

Ранее сообщалось, что Александр Усик согласился на условия Тайсона Фьюри на бой, но выдвинул ему ультиматум.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Тайсон Фьюри Александр Усик

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