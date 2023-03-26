Хосе Рамирес одержал победу нокаутом над Ричардом Комми

В ночь на воскресенье, 26 марта, во Фресно, штат Калифорния, состоялся вечер бокса, в главном событии которого бывший чемпион мира в первом полусреднем весе американец Хосе Рамирес встречался в ринге с экс-обладателем титула в легком дивизионе ганцем Ричардом Комми.

От начала поединка соперники задали хороший темп противостояния. Рамирес успешно работал по корпусу оппонента, в кто время как Комми действовал на контратаках. Ближе к середине боя американец начал наращивать преимущество и провел несколько хороших ударов в шестом раунде.

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После активного начала поединка ганского бойца не хватило на длительную дистанцию. В 11-м раунде Рамирес отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой. Тем не менее после удара от американца по корпусу африканский боксер взял колено и так и не поднялся до конца отсчета рефери.

Таким образом, Хосе Рамирес одержал победу над Ричардом Комми техническим нокаутом в 11-м раунде.

Источник: MEGOGO