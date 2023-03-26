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Бенавидес одолел Планта, сохранив титул временного чемпиона в суперсреднем весе

Соперники прошли всю дистанцию, а победитель стал обязательным претендентом на пояс WBC, принадлежащий Альваресу.
Сегодня, 08:40
Бенавидес победил Планта / Getty Images
Бенавидес победил Планта / Getty Images

В ночь на воскресенье, 26 марта, в Лас-Вегасе прошел вечер бокса, в главном событии которого временный чемпион по версии WBC в суперсреднем весе американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) встречался в ринге с соотечественником Калебом Плантом (22-2, 13 KO).

На кону поединка стоял статус обязательного претендента на титул WBC, которым сейчас владеет Сауль Альварес.

Соперники не особо активно начали бой, больше присматриваясь друг к другу, но постепенно начали наращивать темп. При этом фаворит в лице Бенавидеса больше полагался на силовые одиночные удары, в то время как Плант действовал сериями.

Источник: Getty Images

Со временем Бенавидес начал наращивать преимущество, ему все больше удавалось прижимать оппонента к канатам и ближе к середине поединка он выглядел свежее, а соперник, казалось, начал терять выносливость.

В седьмом раунде Плант получил рассечение, после чего инициатива очевидно перешла к его сопернику, а пострадавший боец все чаще спасался клинчами. В восьмой трехминутке Бенавидес после нескольких успешных атак пытался завершить бой досрочно, но оппонент достоял до гонга.

Источник: Getty Images

В последних раундах Плант уже тяжело держался на ногах, но продержался до конца поединка, в то время как Бенавидес его уверенно избивал, одержав логичную победу.

Источник: Getty Images

В итоге Дэвид Бенавидес победил Калеба Планта единогласным решением судей со счетом 115-113, 116-112, 117-111.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дэвид бенавидес Калеб Плант

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