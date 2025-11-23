iSport.ua
Бенавидес объяснил свое решение подняться в весе

Американский чемпион рассказал о мотивации для смены категории.
23 ноября, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Давид Бенавидес / Getty Images
Давид Бенавидес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес рассказал, зачем решил сменить дивизион ради боя с обладателем поясов WBA и WBO в тяжелой весовой категории Хильберто Рамиресом.

Американский боксер заявил, что идет за титулами и собирается стать чемпионом в новом дивизионе.

Читай также: Бенавидес назвал следующего соперника после победы над Ярдом

"Не хочу больше терять время. Знаете, если посмотреть на боксеров того времени, боксеров прошлого, то в 28 лет они все уже достигли успеха. Оскар Де Ла Хойя, Марко Антонио Баррера - они многократные чемпионы в разных весовых категориях, в разных дивизионах. Я просто хочу последовать их примеру.

Если у меня появится возможность, почему я должен ее не использовать? Понимаете, у меня не было возможности во второй средней категории. Теперь у меня нет возможности в полутяжелом весе. Многие люди говорят то и другое, но я больше никого не жду. Я иду своим путем и, знаете, я достигну величия так или иначе.

Могу ли я вернуться для боя с Дмитрием Биволом? Да, именно это я и хочу сделать. Вы понимаете, о чем я, я хочу быть двойным чемпионом. Я хочу быть чемпионом в обеих весовых категориях. Теренс Кроуфорд сейчас это делает. Я точно вернусь в полутяжелый вес и буду драться с этими ребятами, если будет такая возможность", - приводит слова Бенавидеса Fight Hub TV.

Напомним, что в своем последнем бою Бенавидес одержал победу над Энтони Ярдом техническим нокаутом в седьмом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хильберто Рамирес дэвид бенавидес

