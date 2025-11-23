Бенавидес назвал следующего соперника после победы над Ярдом

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес прокомментировал свою досрочную победу над Энтони Ярдом.

Также после боя американский боксер сообщил, что для следующего поединка поднимется в тяжелый дивизион, чтобы встретиться в ринге с обладателем титулов WBA и WBO Хильберто Рамиресом.

"Это было то, чего я и ожидал. Когда я подписал контракт на бой с Ярдом, я подумал, что это будет война. Именно об этом я и мечтал, чтобы мы оба пошли на войну. Кажется, он нанес мне рассечение в шестом раунде, и я сказал: "Хочешь перестрелки? Ну что ж, давай". И вы видите, что я сделал. Он вошел в мир Монстра и был нокаутирован.

У меня есть новости для вас. 2 мая я поднимусь в тяжелый вес, чтобы подраться с Хильберто Рамиресом. Я думаю, что наш бой может состояться в Лас-Вегасе", - приводит слова Бенавидеса DAZN.

Стоит отметить, что 16 января Рамирес еще должен провести бой с Робином Сафаром.

Напомним, что Бенавидес одержал победу над Ярдом техническим нокаутом в седьмом раунде.

