Хильберто Рамирес анонсировал бой c Давидом Бенавидесом

Американец поднимется в весе, чтобы побороться за титулы мексиканца.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес (48-1, 30 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с обладателем титула WBC в полутяжелом дивизионе Давидом Бенавидесом (31-0, 25 КО).

Поединок состоится 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США и будет приурочен к мексиканскому празднику Синко де Майо.

Американский боксер ради этого боя поднимется на дивизион выше, чтобы побороться за титулы, принадлежащие мексиканцу.

"Viva México. Для меня большая честь защищать свои титулы WBA и WBO и представлять Мексику в уикенд Синко де Майо в Лас-Вегасе.

Это будет легендарный вечер. Спасибо за всю любовь и поддержку - увидимся в Вегасе", – написал Рамирес.

Свой последний бой Рамирес провел в конце июня 2025 года, одолев единогласным решением судей Юниэля Дортикоса, после чего перенес операцию на плече.

Бенавидес в предыдущем поединке в ноябре прошлого года одержал победу над Энтони Ярдом.

