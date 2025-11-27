Рамирес подтвердил готовность подраться с Бенавидесом

Обладатель титулов WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес (48-1, 30 KO) подтвердил, что готов встретиться в ринге с чемпионом по версии WBC в полутяжелом весе Давидом Бенавидесом (31-0, 25 КО), который поднимется на дивизион выше ради этого боя.

Поединок мексиканского и американского боксеров планируют организовать 2 мая в Лас-Вегасе.

"Я с нетерпением жду этого боя, и это то, к чему я стремился годами. Это будет классическая война.

Я знаком с Давидом и его командой, раньше делил с ними зал и ринг. Они отличные люди, но бизнес есть бизнес, и в мае я подниму руку", - приводит слова Рамиреса Boxing Scene.

Отметим, что 16 января Рамирес еще должен провести бой с Робином Сафаром.

Ранее Бенавидес объяснил свое решение подняться в весе.

