Уоррен: Фьюри никогда никого не избегал

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен опроверг разговоры о том, что его клиент избегает сложных соперников.

"Послушайте, этот парень никогда никого не избегал, он поехал в Германию на бой против Владимира Кличко в качестве андердога.

Знаете, что он получил? 1 млн фунтов стерлингов, а он был обязательным претендентом, вот что он получил. Но он поехал туда и завоевал титулы.

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Не критикуйте Тайсона Фьюри, он провел три замечательных боя в Соединенных Штатах против Уайлдера. В одном из них случился, пожалуй, лучший раунд за последние десять лет – это последний раунд первого боя.

Второй бой был феноменальным, а третий – лучшим боем в супертяжелом весе, который я видел вживую за все время своей карьеры в боксе", — сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Напомним, запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе сорвался. Причина - разногласия касаемо суммы гонорара за реванш.